بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي نهار اليوم مصحوبة برياح جنوبية نشطة نسبياً و ارتفاع في الحرارة مع تكاثر للسحب تنتقل هذه التقلبات الى الشمال الشرقي يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: تتكاثر السحب على بعض المناطق الساحلية والدواخل قد يصحبها خلايا رعدية و احتمال لسقوط أمطار متفرقة.

•الرياح: جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجياً مساء اليوم إلى شمالية غربية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 41) مْ ، وتسجل انخفاض تدريجي مساء اليوم ويكون ملحوظ يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية الى قليلة السحب ، تتكاثر يوم الغد على الجبل الأخضر مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة.

•الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على (سهل بنغازي- اجدابيا- سهل المرج) تتحول يوم الأحد الى شمالية غربية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ على اغلب المناطق وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد حيث من المتوقع أن تتراوح ما بين (36-42) مْ و تسجل انخفاض تنخفض بدايةً من يوم الأحد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية تتكاثر هذا اليوم على غات والمناطق المجاورة لها قد تصحبها خلايا رعدية احيانا واحتمال سقوط امطار متفرقة.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الحمادة والجفرة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 41) مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الأحد على غدامس والحمادة ومناطق الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية .

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد الى جنوبية شرقية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 39) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:20).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:47).