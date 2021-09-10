المريمي: الأنباء عن اتجاه “النواب” لاعتبار الحكومة “تسيير أعمال” عارية عن الصحة

نفى المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي ما تم تداوله بشأن اتجاه مجلس النواب إلى اعتبار حكومة عبد الحميد الدبيبة كـ”حكومة تسيير أعمال”.

وقال المريمي في اتصال مع وكالة الأنباء الليبية، إن هذا القول عارٍ عن الصحة، لأن ذلك يتطلب أن يعرض في المجلس وعرضه للتصويت، ووصف هذا القول بأنه ربما يكون أُمنية لمن لا يودون استقرار البلاد.

يشار إلى أن مجلس النواب عقد الأربعاء جلسة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية حضرها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء، وبعد الاستماع لكل الإجابات عن الاستفسارات المقدمة من النواب تم تعليق الجلسة إلى الأسبوع القادم على أن تتم مناقشة ردود الحكومة واتخاذ قرار بشأنها.

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