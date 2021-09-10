راشد: سنتخذ الإجراءات اللازمة لوقف قانون انتخاب الرئيس

قال عضو مجلس النواب المقاطع محمد راشد:”من الموادّ التي أثارت جدلًا أثناء مناقشة مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس، هي المادة التي تنص على ضرورة تقديم الاستقالة قبل الترشُّح، والتي صوّت أغلبية النواب بالموافقة عليها”، على حد قوله.

راشد، المقرب من جماعة الإخوان، وفي تصريحات لوكالة الغيمة الإخبارية، قال: “لكن رئيس المجلس لم يُبالِ بذلك وعدّ التصويت كأن لم يكن، ورُفعت الجلسة بعد نشوب مشادّات كلامية بين النواب”، بحسب تعبيره.

وتابع: “فُوجئنا بتصريح الناطق باسم المجلس بأن المجلس صوّت على مشروع القانون وأنه أُحيل للجنة التشريعية للصياغة النهائية”، على حد ادعائه.

واستطرد:” علِمنا أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أحال قانون انتخاب الرئيس لمفوضية الانتخابات، فإحالته إجراءٌ مخالفٌ للائحة الداخلية للمجلس وكل الأعراف القانونية البرلمانية”، على حد وصفه.

ولفت إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتّخذون الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، ولو اضطَرَّ الأمرُ إلى رفع دعوى”، بحسب تعبيره.