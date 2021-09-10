بوقعيقيص تبارك بصدور قانون انتخاب الرئيس

العنوان-بنغازي

باركت، عضوة اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، المحامية آمال بوقعقيص، الشعب الليبي بصدور قانون انتخاب الرئيس واختصاصاته من قبل مجلس النواب.

وفي تدوينة، على فيسبوك، قالت بوقعيقيص: “نبارك للشعب الليبي صدور قانون الانتخابات الرئاسية الذي أخطر به اليوم السيد كوبيتش مجلس الأمن”.

وأضافت بوقعيقيص: “أقول للمتربصين للطعن في قانون انتخاب الرئيس أمام المحكمة إن سعيكم خاسر”، مشيرة إلى أن “المبادئ الدستورية العالمية تتفق على أن مصلحة الدولة العليا تستلزم أحيانا التضحية ببعض النصوص الإجرائية الدستورية من أجل بقاء الدولة واستقرارها”.

وأكدت بوقعيقيص، أن “ليبيا اليوم في أمس الحاجة إلى تجديد الشرعية السياسية للمؤسسات وعلى رأسها السلطة التشريعية وإنهاء هذه المجالس التي تآكلت”.

وقالت: “على الناس أن يتمسكوا بحقهم الدستوري في انتخابات حرة الكلمة الفصل فيها للصندوق، الذي يرسي مبدأ التداول السلمي على السلطة وهذا أضعف الأيمان”.

واختتمت: “مبروك يا بلادي، وشكرا لمجلس النواب”.