ليبيا الان

ليبيا على رأس القضايا العالقة بين مصر وتركيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الوزراء المصري أن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، هذا العام، أمرٌ ممكنٌ، إذا تم التغلب على القضايا العالقة بين البلديْن.

وأضاف “مصطفى مدبولي”، في مقابلة مع “بلومبرغ”، أن القضية الرئيسة بالنسبة لمصر مع تركيا تتمثّل في تدخل الأخيرة في ليبيا، وتحوّل الصراع في ليبيا إلى حرب بالوكالة.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أنه لا ينبغي لأي بلد آخر أن يتدخل في ليبيا، أو يحاول التأثير على صنع القرار في دولة أوبك، مؤكدًا على ضرورة ترك الليبيين ليقرروا مستقبلهم.

وتعليقًا على الحوار “المصري التركي”؛ قال “مدبولي” إنه “كانت هناك الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية”، ولكن لا تزال هناك أيضًا بعض القضايا العالقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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