معيتيق يرحب بقانون انتخاب الرئيس ويدعو لدعمه

العنوان-طرابلس

وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الأسبق، أحمد معيتيق، اليوم الجمعة، قانون انتخاب الرئيس بأنه خطوة إيجابية لاستقرار البلاد.

ودعا معيتيق، كافة الأطراف الليبية إلى دعمه لاستقرار الأوضاع السياسية وكذلك الاقتصادية في البلاد.

وكتب معيتيق: “القانون خطوة إيجابية تدفع لإنشاء بيئة سياسية واقتصادية مستقرة، وتدفع كذلك نحو توحيد المؤسسات المنقسمة”.

وأضاف: “ندعو كافة الأطراف الليبية لدعمها.”

والأربعاء، أصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس وأحال نسخة منه للإحاطة إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وبعد، استكمال اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لصياغته، وقع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على القانون، ليكون قابلًا للتنفيذ.

والقانون يحدد الشروط الواجب توفرها بالمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والناخب وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته.