المريمي: صالح أحال قانون انتخاب رئيس الدولة لمفوضية الانتخابات

ليبيا – أحال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته لمفوضية الانتخابات، بعد أن رفضه مجلس الدولة الاستشاري.

فتحي المريمي المستشار الإعلامي لصالح أوضح في بيان صحفي صادر عنه طالعته صحيفة المرصد أن رئيس مجلس النواب صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وأحاله أيضًا للبعثة الأممية وكل جهات الاختصاص الليبية.

وأكد المريمي على أحقية مجلس النواب في إصدار قوانين الانتخابات والتشريعات اللازمة لها استنادًا إلى الإعلان الدستوري.

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