“خارطة طريق” مرتقبة لتوحيد المركزي.. و”الحبري” يشكّك

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إنه بدأ في اتخاذ إجراءات عملية؛ من أجل إعادة توحيد المصرف المركزي وفق خارطة طريق، يتم إعدادها، بالتعاون مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مكتب النائب العام.

واتهم محافظ المصرف المركزي “البيضاء” على الحبري، “الكبير “؛ باستخدام الحجج السياسية لتجاوز عملية إعادة التوحيد، مُشكّكًا في الأرقام التي قدمها “مركزي طرابلس” لتقديرات الدين العام، كما انتقد مقترحات ميزانية حكومة الوحدة التي عدّها مرتفعةً للغاية ، وتتعارض مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها، العام الماضي، لتوحيد سعر الصرف، بحسب “رويترز”.

واعتبر “الحبري” إيقاف المقاصّة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية “جريمةً اقتصاديةً”، مبديًا، في الوقت نفسه، استعداده لإعادة توحيد المركزي، من خلال العملية التي حدّدتها شركة المراجعة الدولية.

يُذكر أن الصديق الكبير اشترط انتهاء اللجنة الدولية للمراجعة والتدقيق التي ترعاها الأمم المتحدة من أعمالها لبدء عمليات توحيد “المركزي”، وسط عوائق فنية ورقابية، على رأسها ارتفاع الديْن العام، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، والتسويات المرتبطة بالترتيبات المالية.

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