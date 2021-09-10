تحديد موعد إعادة فتح الحدود التونسية الليبية

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، الجمعة، إنه سيتم إعادة فتح الحدود المغلفة مع تونس، الأسبوع المقبلة.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن حمودة قوله إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة قد اتفق مع الرئيس التونسي، قيس سعيّد على فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية خلال الأسبوع المقبل بين البلدين، وفق البروتوكول الصحي الموحد بين البلدين.

وكان الدبيبة قد وصل إلى تونس، الخميس، في زيارة رسمية سعت إلى تخفيف حدة التوتر بين البلدين على خلفية اتهامات متبادلة بالإرهاب، إلى جانب فتح الحدود المغلقة.

والحدود بين تونس وليبيا أغلقت مغلقة منذ مطلع يوليو الماضي، بسبب جائحة كورونا، وفي منتصف أغسطس الماضي، أعلنت حكومة الدبيبة فتح الحدود، إلا أن ذلك لم يتم على الأرض الواقع، بسبب الرفض التونسي.

وربط البعض بين الرفض التونسي والتوتر الذي شاب العلاقات مع ليبيا، خاصة مع اتهام الدبيبة تونس بصورة غير مباشرة بالتورط في الإرهاب، وهو اتهام سارعت تونس إلى نفيه.

وذكرت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود نحو 100 من الإرهاببين والمرتزقة في قاعدة الوطية الجوية، يستعدون للهجوم على الحدود التونسية، وعندها صدرت اتهامات من تونس لليبيا بتصدير الإرهاب.