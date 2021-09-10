بعد توقف دام 8 سنوات .. السفارة الألمانية تفتح أبوابها في طرابلس 

طرابلس 10 سبتمبر 2021 (وال) _ فتحت السفارة الألمانية لدى ليبيا أبوابها لتباشر تقديم خدماتها وأعمالها الدبلوماسية بالعاصمة طرابلس، بعد إن أغلقت أبوابها لمدة لاتقل عن 8 سنوات .

وقام وزير الخارجية الألماني السيد “هايكو ماس” بافتتاح السفارة الألمانية أمس الخميس، بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسة السيد محمد خليل عيسى ، والسفير الألماني لدى ليبيا السيد ميشائيل أونماخت، وعدد من المسؤولين الدبلوماسيين .

ورحب الوكيل خلال مراسم الافتتاح بزيارة وزير خارجية المانيا والوفد المرافق له، إلى طرابلس وافتتاحه السفارة ، معبرا عن إمتنانه بهذه الخطوة الهامة، التي ستعزز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع ليبيا وألمانيا ، كما ستشجع البعثات الدبلوماسية الأخرى على العودة لمباشرة اعمالها من داخل ليبيا.

وأكد وكيل وزارة الخارجية حرص حكومة الوحدة الوطنية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل البعثة الدبلوماسية الألمانية، وكافة البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا ، آملا أن يبدأ القسم القنصلي بالسفارة تقديم الخدمات والتسهيلات فيما يخص منح تأشيرات للمواطنيين الدخول لألمانيا في أقرب وقت ممكن .

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لليبيا وللعملية السياسية بالإشتراك مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مؤكداً على أن المانيا شريك ملتزم لليبيا.

يذكر إن هذا الحدث الهام جاء تتويجا لجهود وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش ، وتأكيداً لما تحقق في ظل حكومة الوحدة الوطنية من أمن وإستقرار في العاصمة وفي ربوع ليبيا.

ولعبت ألمانيا خلال العامين الماضيين دورا كبيرا في مساعي حل الأزمة الليبية، واستضافت مؤتمرين دوليين بعنوان “برلين 1″، و”برلين 2” لتقريب وجهات النظر بين أطراف المشهد السياسي الليبي. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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