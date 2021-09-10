البريقة لتسويق النفط: سائقو شاحنات نقل الوقود يتسببون بأزمة

ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط النأي بالنفس عن مسؤلية الزحام الحاصل أو الذي سيحصل بسبب تصرفات البعض من سائقي شاحنات إيصال الوقود.

بيان صحفي صادر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن البعض من هؤلاء يوقفون نقل الوقود داخل مدينة مصراتة وخارجها، احتجاجًا على اشتراط شركة البريقة لتسويق النفط توفر تصريح هيئة السلامة الوطنية كشرط أساسي للسماح لهم بالنقل حماية للأرواح.

وأضاف البيان: إن هذا الإجراء الذي يرفضه بعض السائقين بالمخالفة لتواجد أي مركبة محملة بالوقود على الطرقات. مبينًا أن الشركة تحيل الأمر لجهات الاختصاص في مدينة مصراتة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، تفاديًا لخلق اي إرباك في عملية تزويد الوقود.

واختتم البيان بتأكيد الشركة على عدم السماح أو الموافقة على استعمال شاحنات نقل الوقود من دون توفر اشتراطات السلامة حماية للأرواح والممتلكات.

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