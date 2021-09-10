جلسة مباحثات مرتقبة بين الدبيبة وأبيلا في مالطا

ذكر المكتب الإعلامي للرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن لقاءً سيُعقد بينه وبين رئيس الوزراء المالطي روبيت أبيلا، في العاصمة فاليتا.

وسيشهد اللقاء، عقد جلسة مباحثاتٍ موسعةٍ؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلديْن، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بينهما.

وبحسب ما أورده المكب الإعلامي على صفحته الرسمية؛ فإن هذه الجلسة سيحضرها من الجانب الليبي وزراء المالية والصحة والمواصلات والداخلية المكلف ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

يُشار إلى أن “الدبيبة” قد زار العاصمة التونسية؛ لبحث مسألة فتح الحدود وعودة الرحلات الجوية بين البلديْن، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس “كورونا”، قبل أن يتوجّه إلى فاليتا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية