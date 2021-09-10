عقيل: زيارة الدبيبة إلى تونس تأتي في إطار تجاوز الإشكالات الأخيرة التي حصلت بين الدولتين

ليبيا – قال رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إن زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى تونس تأتي في إطار تجاوز الإشكالات الأخيرة التي حصلت بين الدولتين، والتي نتجت عن أخبار رسمية صادرة من تونس مفادها وجود أكثر من 100 داعشي في قاعدة الوطية الجوية التي يقودها الأتراك.

عقيل وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية الخميس، رأى أن الدبيبة أساء التعبير عندما تحدث عن الإرهاب الوافد إلى ليبيا وربطه بالدولة التونسية، عوض أن يربطه بخلايا نائمة أو بالعناصر المسلحة المتخفية في جبل الشعانبي أو بأي أطراف سرية أخرى.

وأضاف: “حالة الهشاشة التي تمر بها الدولة التونسية بسبب المرحلة الانتقالية ربما جعلت تونس تأخذ الموضوع على محمل الجد، وتستخدم مستويات عالية من الاحتياطات الأمنية، وبالتالي حصل هذا الإشكال الذي أوقف تدفق الشعبين في الاتجاهين المختلفين”.

وبيّن عقيل أن الدبيبة يحاول من خلال زيارته إلى تونس ولقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد أن يتجاوز هذا الإشكال ويعيد العلاقات إلى مجراها الطبيعي، خاصة وهو العليم بحاجة الشعبين إلى استمرار التعاون بينهما.

و أردف: “الدبيبة مطالب أيضًا بتوضيح موقفه في علاقة بالقرار المفاجئ والأحادي الذي اتخذه سابقًا بغلق الحدود قبل يوم واحد من اتفاق الجانبين التونسي والليبي على اعتماد بروتوكول معين لمحاصرة الجائحة”.

وتابع الدبيبة حديثه: “لا بد أن يقدم الدبيبة ضمانات بعدم تكرار هذه القرارات الفردية وتأكيدات على أن التنسيق بين البلدين سيكون فعلًا استراتيجيًا ومشتركًا ومراعيًا لمصلحة الجانبين، خاصة وأن تونس سبق وأن قدمت خدمة كبيرة لليبيا من خلال السماح لطيرانها بالنزول في مطار معيتيقة وبنينة، رغم الظروف الأمنية الصعبة هناك، وهي خطوة ستفتح الباب أمام دول أخرى لكي تفتح خطوطها نحو ليبيا”.

وحول توقعاته من اللقاء المشترك الذي جمع الرئيسين، قال عقيل: “ما كان الرئيس التونسي قيس سعيد ليسمح للدبيبة بالمجيء وما كان ليستقبله بقصر قرطاج لو لم تكن هناك نية حقيقية لتجاوز المسألة”، معتبرًا أن هذه الخطوة تؤكد رغبة الرئيس التونسي في قلب الصفحة وترميم العلاقات مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

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