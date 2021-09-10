طقس ليبيا .. تقلبات جوية الجمعة والسبت على مناطق البلاد

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلباتٍ جويةٍ على مناطق الشمال الغربي، نهار الجمعة، مصحوبة برياح جنوبية نشطة نسبيًا، وارتفاعٍ في الحرارة، مع تكاثر السحب، وتنتقل هذه التقلبات إلى مناطق الشمال الشرقي، يوم غدٍ السبت.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستشهد تكاثرًا للسحب على بعض المناطق الساحلية والدواخل قد تصحبها خلايا رعدية واحتمال لهطول أمطار متفرقة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتحوّل تدريجيًا، في المساء، إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 إلى 41 درجة مئوية، وتسجّل انخفاضًا تدريجيًا في المساء، ويكون ملحوظًا يوم السبت.

أما فيما يخص الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فتكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب، تتكاثر السبت على الجبل الأخضر مع فرصة لهطول أمطار خفيفة، فيما تكون الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق بنغازي واجدابيا وسهل المرج، و تتحول، يوم الأحد، إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 29 و 33 درجة مئوية وتسجّل ارتفاعًا ملحوظًا السبت فقد تتراوح ما بين 36 و 42 درجة مئوية، وتسجّل انخفاضًا، بدايةً من الأحد.

وتكون السماء صافيةً على مناطق الجفرة وغدامس والحمادة، بينما تتكاثر السحب، الجمعة، على غات والمناطق المجاورة لها، تصحبها خلايا رعدية، أحيانًا، واحتمال هطول أمطار متفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على الحادة والجفرة، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال ، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 38 إلى 41 درجة مئوية، وتسجّل انخفاضًا يوم الأحد على غدامس والحمادة ومناطق الجفرة.

وتكون السماء صافيةً بالكفرة والسرير وتازربو، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 إلى 39 درجة مئوية، وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليوميْن القادميْن.

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