مفوضية اللاجئين تدعم مراكز صحية بسيارات إسعاف

تسلمت بلديات السواني والزاوية و نالوت ودرج، بالإضافة إلى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في طرابلس، عددًا من سيارات الإسعاف المقدمة من المفوضية الدولية للاجئين.

وتأتي هذه المساعدات المقدرة بخمس سيارات إسعاف في إطار الجهود المبذولة؛ لتحسين ظروف المواطنين الليبيين في أنحاء البلاد، بمن في ذلك النازحين والعائدين من النزوح، وفق الحساب الرسمي للمفوضية على “فيس بوك”.

وكانت المنظمة الدولية قد وزعت 15 سيارة إسعاف في عام 2020 على بلديات ومؤسسات صحية مختلفة في إطار دعمها لنظام الرعاية الصحية.

يُذكر أن المفوضية الأممية تقدم مساعداتٍ عينيةً وماديةً بالإضافة إلى تنفيذ عددٍ من المشاريع سريعة التأثير، والتي بلغت العام الماضي، 59 مشروعًا في أنحاء البلاد، تخدم استراتيجية المفوضية التي تهدف لتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي وتحسين ظروف النازحين والعائدين من النزوح.

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