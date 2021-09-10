خلال لقائه أوغلو.. المشري: السلطات المنتخبة وحددها تحدد بقاء أو خروج القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا-العنوان

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، التأكيد على موقفه تجاه قضية المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، مؤكدا أن السلطات الليبية المنتخبة وحدها من يحدد بقاء القوات التي جاءت بناء على اتفاقات قانونية وشرعية، على حد زعمه.

تصريحات المشري جاءت خلال اجتماع عقده، الخميس، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بمقر الوزارة في أنقرة التي وصلها قادما من العاصمة الإيطالية روما بعد زيارة استغرقت يومين، والتقى خلالها عددا من البرلمانيين ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن لقاء المشري وتشاووش أوغلو تطرق إلى قضية المرتزقة في ليبيا وضرورة إخراجها في أسرع وقت.

وفي ما يخص القوات التي جاءت بناء على اتفاقية عقد رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، أكد المشري أن مسألة وجودها تحددها السلطات الليبية المنتخبَة وحدها، دون أية ضغوطات أو إملاءات خارجية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المشري التقى وزير الدفاع خلوصي أكار بمقر وزارة الدفاع التركية، مشيرا إلى أنهما ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي.

وأكد المشري وخلوصي أكار حرصهما على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها في الـ24 من ديسمبر على أسس قانونية سليمة بناءا على الإعلان الدستوري، مشددين على ضرورة إزالة جميع العقبات التي تحول دون إجرائها، وضمان نزاهتها، ومعاقبة المعرقلين لها.