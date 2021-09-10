الجزائر: خروج المرتزقة من ليبيا يضمن “سلامة الانتخابات”

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن بلاده مع خروج القوات الأجنبية كافة من ليبيا، وليس المرتزقة فقط، قبل إجراء الانتخابات.

ورأى “العمامرة” أن إخراج هذه القوات لا يجب أن يكون عشوائيًا، بل يتطلب إعداد خطة منظمة برعاية دولية، موضحًا أن بلاده تشاورت مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن حول خطورة الخروج غير المنظم لهذه القوات من ليبيا، وأثر ذلك على دول الجوار.

وحول اجتماع دول جوار ليبيا، الذي احتضنته الجزائر مؤخرًا؛ أشار الوزير في حديث لـ”سبوتنيك” إلى أنه كان ترجمةً للموقف الذي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون بشأن بذل كل الجهود الممكنة لحلّ الأزمة دون تدخلات، والوقوف إلى جانب الليبيين؛ للوصول إلى الانتخابات، وضمان إجراءها دون تدخل أجنبي.

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