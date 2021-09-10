الدبيبة يبحث مع نظيره المالطي علاقات التعاون في عدد من المجالات

فاليتا 10 سبتمبر 2021 (وال)- يعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” الذي يزور مالطا اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة المالطية؛ جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء المالطي ” روبرت أبيلا “.

وسيتم خلال الجلسة؛ مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسُبل تطوير وتعزيز التعاون بينهما .

ويرافق الدبيبة في هذه الزيارة وزراء المالية، الصحة، المواصلات، الداخلية المكلف، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار. (وال)

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