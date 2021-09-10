بالخير: مفوضية الانتخابات ستتخذ عدة خطوات عملية حال وصول القوانين من البرلمان

أكد عضو مفوضية الانتخابات عبد الحكيم بالخير أن المفوضية لم تتسلّم أيًّا من القانونين المتفق عليهما من مجلس النواب حتى الآن.

بالخير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الخميس نوه إلى أن المفوضية ستتخذ عدة خطوات حال وصول القوانين إليها، وستعلن عنها في حينها.

وأضاف:”الوقت يداهمنا، وننتظر الانتهاء من إصدار قانوني الانتخابات، وعدد المسجلين بالمنظومة يناهز 2,880,000 مواطنا في الداخل والخارج”.

بالخير لفت إلى أن تسجيل الناخبين في الخارج مستمر إلى 17 سبتمبر الحالي.

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