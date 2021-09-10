الدبيبة يبحث مع سعيد سبل التنسيق لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين

ليبيا – أجرى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة زيارة رسمية جمهورية تونس الخميس حيث اجرى لقاءًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، حضره وزراء الصحة، والداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ومن الجانب التونسي وزير الداخلية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

الجانبان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة لتطورات السياسية الأخيرة بالبلدين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والإقتصادي كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

واتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

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