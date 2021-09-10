على هامش اجتماع وزاري.. مباحثات “تونسية أممية” حول ليبيا

جدّد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، استعداد بلاده لمساعدة ليبيا على تخطي المرحلة الانتقالية بنجاح، في ظلّ الالتزام بخارطة الطريق، واتفاق وقف إطلاق النار، والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكد “الجرندي”، خلال لقائه المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيتش، على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية؛ على أن استعادة ليبيا أمنها واستقرارها؛ يعدّ دعامةً رئيسةً لترسيخ الأمن والاستقرار في دول الجوار والمنطقة كاملةً.

من جانبه، أكدّ المبعوث الأمميّ أهمّيّة التوصيات التي خلُص إليها “مؤتمر دول جوار ليبيا”، المنعقد مؤخرًا في الجزائر، ولا سيما آلية العمل المنبثقة عنه، مُشيدًا بما لمسه من حرصِ هذه الدول من تقديم الدعم الكامل لليبيا ومرافقتها في استكمال مسارها السياسي الانتقالي، بإشراف أممي، وفق الحساب الرسمي للخارجية التونسية على “فيس بوك”.

يُشار إلى أن العلاقات “الليبية التونسية” شهدت توترًا ملحوظًا في ظلّ ترقّب فتح الحدود بين البلديٍن، واستئناف الرحلات الجوية الأسبوع المقبل، في ضوء تفاهمات لم يُعلن عنها، عقب زيارة الدبيبة إلى تونس، أمس الخميس.

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