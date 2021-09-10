كوبيش ووير الدولة للشؤون الخارجية القطري يبحثان آخر تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة 10 سبتمبر 2021 (وال)- التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ” بان كوبيش” في القاهرة الخميس، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي .

وذكرت وكالة الأنباء القطرية؛ أن اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الــــ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، وتمهيد الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل. (وال)

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