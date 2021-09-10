صنع الله ونواب المنطقة الجنوبية يبحثون مشروع تكرار النفط

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية حزمة من الموضوعات التي تخص مناطق الجنوب، أهمها مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط ومشروع استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة.

وأكد النواب، بحسب بيان للوزارة، تأييدهم ودعمهم لتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية، التي تدفع في اتجاه تحسين الأوضاع بالجنوب من جميع النواحي، إضافة إلى مساعدتهم لوزارة النفط في الحصول على الميزانيات اللازمة لتنفيذها.

بدوره، قال صنع الله إن هذه المشاريع تحمل أهمية بالغة وتخفف المعاناة عن السكان من ناحية توفر المحروقات وغاز الطهي، إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى متعلقة بالجانب البيئي بتخفيف الانبعاثات في الهواء.

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