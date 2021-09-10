جماعة الإخوان: نعلن رفضنا للإجراء الذي مُرّر به قانون انتخاب رئيس الدولة

أصدر حزب العدلة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الجمعة، بياناً حول قانون انتخابات رئيس الدولة.

الحزب الإخواني، وفي بيان له طالعته قناتنا، قال: “في ظل هشاشة حالة الاستقرار السياسي وعدم التزام الأطراف الرئيسة بإنجاز واجباتها تجاه المسار الدستوري والقانوني لانتخابات ديسمبر، يعلن رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح – بصورة أحادية تمثله شخصيا – قانون انتخاب رئيس الدولة، متجاوزا نصوص الاتفاق السياسي واللوائح الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب”، بحسب قوله.

وتابع: “ونحن في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا للإجراء الذي مُرّر به هذا القانون من قبل رئيس مجلس النواب، فإننا نؤكد على ما يلي ضرورة التزام رئيس مجلس النواب باللوائح المنظمة لمجلس النواب وعدم الالتفاف عليها، فالمعلوم أن هذا القانون لم يخضع لتصويت صحيح في البرلمان مما يؤكد أن رئيس المجلس قد أقره بصورة أحادية من جانبه شخصيا”، بحسب قوله.

وأضاف: “الدعوة إلى التمسك بنصوص الاتفاق السياسي التي تؤكد على ضرورة التشاور بين مجلسي النواب والدولة حفاظا على ظروف التوافق ومناخه، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل لايجعله عرضة للطعن أو مدخلا لرفض النتائج، ونؤكد أن أي سلوك ينطلق من مناخ الاستقطاب السياسي وتعزيز الرؤى الأحادية وإعادة لغة التشنج في المشهد بشكل يتجاهل المصلحة الوطنية للبلاد والأولويات السياسية للمرحلة لن يساهم إطلاقا في إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر القادم”، بحسب قوله.

واستكمل: “ندعو مجلسي النواب والدولة رئاسةً وأعضاء للتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه استحقاق ديسمبر القادم، والإيفاء بتعهداتهم التي أقرها ممثلوهم بملتقى الحوار في خارطة الطريق الموقعة في جنيف، وعدم الالتفاف عليها بأي صورة كانت، ونطالب الأسرة الدولية ممثلة في بعثة الأمم المتحدة، لممارسة ضغوطاتها على الفاعلين محليا وإقليميًا ودوليا لضمان الالتزام بالانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وعدم ترك أي فرصة للمتربصين للعبث بأمن البلاد ووحدتها”، بحسب قوله.

وأضاف: “وفي الختام نذكّر بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية على ما سواها، وندعو الجميع للالتزام بروح التوافق لتستعيد البلاد شرعيتها وينتهي حكم سلطات الأمر الواقع في كامل ربوع البلاد”، بحسب قوله.

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