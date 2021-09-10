في اجتماع غير معلن.. المشري يبحث قانون انتخاب الرئيس مع وزير الخارجية القطري في تركيا

العنوان –ليبيا

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للدولة، أن رئيس المجلس، عضو جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، خالد المشري، عقد اليوم الجمعة، اجتماعا مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمان آل ثاني، وذلك لبحث قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.

وأوضحت المصادر ذاتها لصحيفة العنوان، أن الاجتماع عقد في تركيا بشكل سري وغير معلن وبحضور وزير الخارجية والدفاع التركيان؛ وذلك على هامش الزيارة التي يجريها المشري إلى تركيا.

وكان قد جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، التأكيد على موقفه بشأن قضية المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، معتبرا أن السلطات الليبية المنتخبة وحدها من يحدد بقاء القوات التي جاءت بناءً على اتفاقات قانونية وشرعية، على حد زعمها.

وجاء ذلك خلال اجتماعه، الخميس، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بمقر الوزارة في أنقرة، التي وصلها قادما من العاصمة الإيطالية التي زارها ليومين، والتقى خلالها عددا من البرلمانيين ووزير الخارجية لويجي دي مايو.