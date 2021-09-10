مكافحة الأمراض: 1.117 إصابة جديدة و 13 وفاة بـ”كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 1.117 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5.373 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 505؛ فإن العاصمة طرابلس لا زالت تتصدر معدل الإصابات، مسجلة 249 حالة جديدة، و 93 حالة مخالطة، تلتها مدينة بنغازي بـ 126 حالة جديدة.

كما سجّل المركز شفاء 1.533 حالة، إلى جانب تسجيل 13 حالة وفاة على مستوى البلاد، منها ثلاث حالات بالمنطقة الغربية، ثماني حالات بالمنطقة الشرقية، وحالتان بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 20.7%، بينما بلغ إجمالي الإصابات 322.487، منها 82.315 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 235.762 حالة، ووفاة 4.410 حالات، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1.201.793 شخصًا. منهم 120.514 تلقوا الجرعة الثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية