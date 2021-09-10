اليعقوبي: الفاشلون في ملتقى الحوار ومجلس الدولة هم من يعارضون قانون انتخاب الرئيس

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، البرلمان إلى استكمال مهمته واعتماد قانون انتخاب مجلس النواب، مشيرة إلى أن المعارضين لقانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب “فاشلون”.

ووصفت اليعقوبي في تدوينة على “فيسبوك” الانتخابات بالمعركة الأخلاقية العظيمة، مستعينة بقول مارتن لوثر كنغ: (أسوأ مكان في الجحيم محجوز للذين يبقون على الحياد في أوقات المعارك الأخلاقية العظيمة).

وتابعت عضو الملتقى السياسي: “قد يقول قائل، هل نحن نعيش تلك المعركة، ونقول، نعم.. فالبلاد التي تعيش ترديا ودمارا على مختلف المستويات، ومستقبلها مجهول، لا تنتشلها سوى معركة كبرى، وحين تكون الانتخابات إحدى وسائل هذه المعركة فلا بد من خوضها”، على حد قولها.

واستكملت: “وها قد اعتمد قانون انتخاب الرئيس الذي يعارضه من فشل في إخراج أو التفاهم على قاعده دستورية وأقصد هنا لجنة الحوار السياسي 75 ومجلس الدولة الاستشاري المناط به وفق مهامه الاستشارة فقط وفي بعض الأمور لا كلها، وليس من حقه التشريع كما يوهم نفسه (مع الاحترام الشديد لبعض أعضائه)”، بحسب تعبيرها.

وتابعت اليعقوبي: “بدأنا معركة جديدة معهم على الشعب أن يخوضها وينتصر فهذا حقه لا حق غيره، ولا بد من الانتفاضة عليهم لاسترداد الحق الذي بات مزدوجا، لأن هذه الانتخابات ترسم مستقبل الشعب مثلما حاضره، وأن التهاون في أي مفصل من مفاصل هذه المعركة، يعد خيانة وليس تقصيرا فقط ، وعليه فإن المشاركة في الانتخابات واجب وطني مثلما هي حق وطني”، وفق وصفها.

وأضافت: “على البرلمان استكمال مهمته واعتماد قانون انتخاب مجلس النواب؛ أما القاعدة الدستورية فباتت واضحة (وهو الإعلان الدستوري الذي تم بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني ومجلس النواب سابقا)، هذه الخطوة تنهي كل الجدل والخصام وفرض الآراء والسيطرة على المشهد السياسي، وهو الحل البديل لعجز دام 6 أشهر من المماطلة لتأجيل الانتخابات وعرقلة الوصول إلى قاعدة دستورية وتنقذ تاريخ الانتخابات المتفق عليه في موعده، فكفى عرقلة”.

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