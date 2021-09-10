الهجرة والجريمة والتأشيرات محور محادثات مازن وكليفرلي في لندن

تصدرت ملفات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والتأشيرات محور محادثات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن والوفد المرافق له، مع نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكومنولث، جيمس كليفيرلي، في لندن.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء مازن وكليفرلي الذي حضره القائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة المتحدة، جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع والقضايا ومن أهمها مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والجرائم السيبيرية. إضافة إلى مناقشة تسهيل إجراءات التأشيرات بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى.

وأكد نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين، ودعم بلاده لكل المجهودات التي تبذل من أجل الوصول للاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا