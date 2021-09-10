“كوبيتش”: وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا مقلق

اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، خلال كلمةٍ له في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بالقاهرة، أن استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية يعدّ مصدر قلق لليبيا وللمجتمع الدولي على حدٍ سواء، بما فيها دول الجوار ، وهو ما دعا مجلس الأمن إلى إصدار القرار 2570، الذي يحثّ جميع الأطراف الليبية على احترام وقف إطلاق النار .

وكشف” كوبيتش” عن استعدادات تجري لإرسال مجموعة من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة، حيث سيتم إرسال المجموعة الأولى في الأسابيع المقبلة؛ لدعم آلية وقفة إطلاق النار التي تقودها ليبيا.

وأشار إلى عزم اللجنة العسكرية “5+5” وضع خطة عمل متسلسل ومرحلي تهدف لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية ، لافتًا إلى نية إجراء مشاورات مع الشركاء الدوليين بشأن هذه الخطة والسعي للحصول على دعمهم.

وشدد “كوبيتش” على ضرورة أن يقترن سحب المقاتلين الأجانب والمجموعات المسلحة بجهود مكثفة في جميع أنحاء ليبيا والمنطقة الأوسع؛ لمعالجة الأسباب الجذرية لغياب الاستقرار، لاسيما المصالحة الوطنية الشاملة وبناء السلام ودعم الشباب وتمكين المرأة.

وأكد على ضرورة تعزيز التدابير لفرض سيطرة الدولة في المناطق الحدودية؛ منعًا لجرائم تهريب البشر والأسلحة والمخدرات، مُجدّدًا موقف الأمم المتحدة الثابت بخصوص أن ليبيا لا تعتبر ميناءً آمنًا لإنزال المهاجرين واللاجئين.

وأشار إلى دعم مبدأ عدم الإعادة القسرية، مرحبًا بالاتفاقيات الثنائية التي تمت بن ليبيا وبعض دول الجوار في هذا الشأن.

وحثّ “كوبيتش” الدول الأعضاء والمنظمات الاقليمية، بما فيها جامعة الدول العربية وأعضاؤها، على إرسال فرق مراقبة بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية، ومن بينها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ لمراقبة الاستحقاق الانتخابي القادم في 24 ديسمبر .

وأعلن عن اعتزام محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري تقديم إحاطتهما إلى مجموعة العمل الاقتصادية المرتبطة بلجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين، من أجل اطلاعهم على خطوات توحيد المصرف.

واختتم “كوبيتش” إحاطته بقوله إن ليبيا تمرُ بمرحلةٍ حرجةٍ تستوجب تعزيز التقدم الذي تم إحرازه في الفترة الماضية؛ من أجل الوصول إلى بلد موحد وكامل السيادة.

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