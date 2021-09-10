الدبيبة يتفق مع نظيره المالطي على جملة من الإجراءات لتمتين العلاقات بين البلدين

فاليتا 10 سبتمبر 2021 م (وال)- أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الجمعة، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اتفق مع نظيره المالطي روبرت أبيلا، على جملة من الإجراءات لتمتين العلاقات بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي – عبر صفحته عل موقع فيسبوك – إنه تم خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الدبيبة وروبرت أبيلا، الكشف عن اتفاق بين البلدين على جملة من الإجراءات أهمها؛ زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، وإصدار عدد من الإجراءات التي تُساهم في تسهيل الإقامة والتأشيرات، والإجراءات المصرفية المختلفة من قبل دولة مالطا.

وأضاف المكتب أنه تم توقيع بين وزارتي المواصلات في البلدين؛ بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين، بعد الانتهاء من إعداد البروتوكولات المطلوبة، بالإضافة إلى عقد لقاء بين وزراء الداخلية والعدل والدفاع، لمناقشة عدد من الملفات المهمة بخصوص الجالية الليبية، ومعالجة بعض الملفات الخاصة بالتهريب والحد منها.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا الليبية المالطية المشتركة والعمل على تفعيلها، إلى جانب الاستفادة من مركز بناء القدرات الليبي الموجود بمالطا، للقيام بالتدريب التخصصي في مجالات مختلفة بالتعاون مع المؤسسات المالطية.

كما خلص الاجتماع الاتفاق على التعاون المشترك في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وفق المتاح في البلدين، وزيادة التعاون والتواصل بين المؤسسات الليبية والمالطية لأهمية ذلك بالنسبة للبلدين .(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال