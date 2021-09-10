وزير الداخلية يزور لندن ويلتقي نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط البريطاني

زار وزير الداخلية خالد مازن مقر السفارة والقنصلية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك لمتابعة أوضاع الجالية الليبية، ومنظومة استخراج جوازات السفر لهم، والوقوف على سير العمل وتذليل العقبات بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات.

وخلال زيارته، التقى مازن مع نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكومنولث جيمس كليفيرلي، بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة المتحدة.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع والقضايا ومن أهمها مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للوطنية والجرائم السيبيرية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تسهيل إجراءات التأشيرات بين الجانبين، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى.

وأكد كليفيرلي على عمق العلاقات بين البلدين ودعم بلاده لكل المجهودات التي تبذل من أجل الوصول للاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد.

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