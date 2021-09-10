جماعة الإخوان المسلمين ترفض قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان

العنوان_طرابلس أصدر حزب العدلة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الجمعة، بياناً حول قانون انتخابات رئيس الدولة قال فيه ” في ظل هشاشة حالة الاستقرار السياسي وعدم التزام الأطراف الرئيسة بإنجاز واجباتها تجاه المسار الدستوري والقانوني لانتخابات ديسمبر، يعلن رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح – بصورة أحادية تمثله شخصيا – قانون انتخاب رئيس الدولة، متجاوزا نصوص الاتفاق السياسي واللوائح الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب”، بحسب قوله.

وتابع البيان “ونحن في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا للإجراء الذي مُرّر به هذا القانون من قبل رئيس مجلس النواب، فإننا نؤكد على ما يلي ضرورة التزام رئيس مجلس النواب باللوائح المنظمة لمجلس النواب وعدم الالتفاف عليها، فالمعلوم أن هذا القانون لم يخضع لتصويت صحيح في البرلمان مما يؤكد أن رئيس المجلس قد أقره بصورة أحادية من جانبه شخصيا”، بحسب قوله.

ودعا الحزب إلى التمسك بنصوص الاتفاق السياسي التي تؤكد على ضرورة التشاور بين مجلسي النواب والدولة حفاظا على ظروف التوافق ومناخه، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل لايجعله عرضة للطعن أو مدخلا لرفض النتائج، ونؤكد أن أي سلوك ينطلق من مناخ الاستقطاب السياسي وتعزيز الرؤى الأحادية وإعادة لغة التشنج في المشهد بشكل يتجاهل المصلحة الوطنية للبلاد والأولويات السياسية للمرحلة لن يساهم إطلاقا في إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر القادم”، بحسب قوله.