“النواب” يبحث تطوير أدائه عبر الاتحاد البرلماني الدولي

طالب رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، بدعم ليبيا على الأصعدة كافة، لتحقيق الاستقرار والتقدم بها ، لا سيما دعم المؤسسة البرلمانية.

جاء ذلك في لقاء جمع الفضيل مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي “مارتن تشونجونج”، ناقشا خلاله سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، وتقديم الدعم اللازم لتطوير العمل البرلماني في مجلس النواب، ودعم أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تدريب موظفي الديوان، وفق الموقع الرسمي للمجلس على الإنترنت.

من جانبه، أكد “تشونجونج” حرصه على دعم ليبيا لتحقيق الاستقرار، مطالبًا بإعادة التباحث حول اتفاقية التعاون المبرمة بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني، التي تشمل العديد من الأنشطة التي تخص العمل البرلماني.

يُشار إلى أن اللقاء جاء على هامش مشاركة وفد مجلس النواب في أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

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