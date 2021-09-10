صحيفة مالطية تؤيد اتفاقية فتح الأجواء بين ليبيا ومالطا

فاليتا 10 سبتمبر 2021 (وال)- كشفت صحيفة “مالطا توداي” في صفحتها الإلكترونية اليوم الجمعة، إن وزيري النقل في مالطا، والمواصلات في ليبيا؛ وقعا بالعاصمة المالطية فاليتا، اتفاقية بين الوزارتين المسئولتين عن ” المواصلات والنقل” بدولتي ليبيا ومالطا تتضمن فتح المجال الجوي بين البلدين، أخذا في الاعتبار ضرورة الانتهاء من إعداد البروتوكولات المطلوبة.

وذكرت الصحيفة أن من شأن هذه الاتفاقية أن تدفع باتجاه تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين الجارين .(وال)

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