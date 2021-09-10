اعتصام موظفي مصلحة الموانئ بالمنطقة الشرقية بسبب إلغاء فرع المصلحة

طالب موظفو مصلحة الموانئ والنقل البحري بالمنطقة الشرقية، برفض قرار وزير المواصلات، الذي يقضي بإلغاء فرع مصلحة الموانئ والنقل البحري، الذي جاء بصورة قانونية وفقا للإجراءات الإدارية المتبعة في ظل الحكومة ، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل السريع والعاجل.

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