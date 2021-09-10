رئيس الوزراء المصري: لا ينبغي لتركيا التدخل عسكريًا في ‏ليبيا

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه لا ينبغي لتركيا ‏أو أي دولة أخرى التدخل عسكريا في ليبيا، مشيرًا إلى أن ‏الخلاف الرئيسي بين البلدين بسبب تورط أنقرة في الصراع ‏الليبي.‏

وتوقع مدبولي في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية، احتمالية عودة العلاقات الدبلوماسية بين ‏مصر وتركيا خلال هذا العام.‏

وأكد مدبولي أن الأزمة الرئيسية لمصر تظل مشاركة تركيا في ‏ليبيا، ولكن مع تضاءل الصراع بصورة كبيرة مع تشكيل ‏حكومة الوحدة المؤقتة وانتهاء الانقسام بين شرق البلاد ‏وغربها قد يكون التقارب كبيرا بين البلدين حاليا.‏

ولفت مدبولي إلى أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل ‏عسكريًا في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار فيها، ‏مضيفًا: “نود أن نترك الليبيون يقررون مستقبلهم بأنفسهم”.‏

واختتم تصريحاته قائلاً: “مصر تعمل على مساعدة الليبيين في ‏الوصول إلى هدفهم المتمثل في تقرير مستقبلهم”.‏

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