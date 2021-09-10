22 نائباً يعترضون على اعتماد قانون انتخاب الرئيس دون التصويت عليه

العنوان_طبرق

اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب؛ على عدم التصويت على مشروع القانون المُحال إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمتعلق بــ (انتخاب رئيس الدولة)، في أي جلسة من جلساته.

وحمّل النواب في بيان رئاسة المجلس؛ مسؤولية هذا الإجراء المخالف للإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، واللائحة الداخلية للمجلس، مُعتبرين ذلك عرقلة لإجراء الانتخابات في موعدها .

وعبر النواب الموقعون على البيان وعددهم 22 نائبًا، عن استغرابهم من إحالة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة دون التصويت عليه، واعتبار ذلك عرقلة لانتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وقالوا إن مجلس النواب لم يصوّت على هذا القانون في أي جلسة من جلساته السابقة، ولم يصدر بشأنه أي قرار أو قانون.

وأكد النواب أن ما حدث في الجلسات السابق؛ كان مناقشة القانون وإحالته إلى اللجنة التشريعية لغرض إعداد الصياغة النهائية للقانون والتصويت عليه، وهو ما لم يحدث وفق البيان .

واعتبر الأعضاء أن هذا التصرف من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، “مخالفًا للوائح والنظم المعمول بها، ويحمّلون المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء؛ باعتباره يتعارض مع الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته والاتفاق السياسي والنظام الداخلي لعمل المجلس”