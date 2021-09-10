الدبيبة يتفق مع أبيلا على تسهيل منح التأشيرات بين البلدين

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المالطي روبيت أبيلا، إنه تم الاتفاق بين الجانبيْن على زيادة حجم الاستثمارات وتسهيل الإجراءات المصرفية والإقامة ومنح التأشيرات إلى جانب توقيع اتفاقية بين وزارتيْ المواصلات في البلديْن، بشأن افتتاح المطارات بين البلديْن.

وأضاف الدبيبة أنه تم عقد لقاء بين وزارتيْ الداخلية والعدل في البلديْن؛ لبحث أوضاع الجالية الليبية في مالطا، إضافةً إلى معالجة المشاكل الخاصة بالتهريب، والحدّ منه إلى جانب الاتفاق على عقد اللجنة العليا الليبية المالطية المشتركة والعمل على تفعيلها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على الاستفادة من مركز بناء القدرات الموجود في فاليتا فيما يتعلق بالتدريب التخصصي في جميع المجالات؛ نظرًا لما تتميز به مالطا من إمكانيات في مجال التدريب والتأهيل.

واختتم الدبيبة كلمته بأنه تم الاتفاق على مساعدة ليبيا في توفير اللقاحات بثمنها وفق المتاح بين البلديْن، إضافةً إلى الاتفاق على زيادة التعاون والتواصل بين المؤسسات الليبية المالطية.

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