بنغازي | مكتب النائب العام: مباشرة التحقيق في حادثة وفاة مواطنة نتيجة خطأ طبي

طرابلس 10 سبتمبر 2021 (وال)- باشرت نيابة البركة الجزئية – تحت إشراف السيد رئيس نيابة جنوب بنغازي الابتدائية – في التحقيق بشأن حادثة الخطأ الطبي الذي نجم عنه وفاة المواطنة زاهية عبد القادر، نتيجة عدم التزام الوافد هشام شحاتة – الطبيب المعالج – بالقواعد والأصول الناظمة لمهنة الطب، بما في ذلك عدم حصوله على التأهيل المطلوب لممارسة العمليات الجراحية .

وبحسب مكتب النائب العام الليبي – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – فقد أسفرت التحقيقات على إثبات واقع عدم حصول المتهم هشام شحاتة على إذن استخدام وفق ما تقتضيه التشريعات النافذة، وتعمده ممارسة العمليات الجراحية؛ بانتحال صفة طبيب جراح وصدور حكم قضائي في مواجهته من القضاء المصري، لارتكابه جريمة سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها .

وبذلك أمرت النيابة العامة؛ بحبس المتهم على ذمة التحقيقات حتى استيفائها ورفع الدعوى الجنائية في مواجهته .

هذا وقد أصدر السيد النائب العام تعليماته التي طلب من خلالها، متابعة إجراءات تحديد المسئولية الطبية وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسئولية الطبية، فيما يتصل بحالة المجني عليها زاهية عبد القادر.

ووجه السيد النائب العام وكلائه بمتابعة إجراءات جمع الاستدلالات المتعلقة بالبحث والتقصي، عن وقائع عدم الالتزام بقواعد استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة من الخارج، مع اتخاذ إجراءات التواصل مع الجهة النظيرة بجمهورية مصر العربية، لغرض طلب سجلات السوابق الجنائية وفق الآلية المقررة باتفاقية التعاون في المواد الجزائية المبرمة بين البلدين. (وال) إ م

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