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كوبيتش يطلع جامعة الدول العربية على آخر المستجدات الليبية

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أطلع المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيتش، جامعة الدول العربية خلال اجتماع الدورة العادية 156 على مستوى وزراء الخارجية على آخر المستجدات الليبية.

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قناة ليبيا

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