كوبيتش يطلع جامعة الدول العربية على آخر المستجدات الليبية

أطلع المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيتش، جامعة الدول العربية خلال اجتماع الدورة العادية 156 على مستوى وزراء الخارجية على آخر المستجدات الليبية.

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