وزارة الخارجية التركية: أنقرة في المرتبة الأولى بين البلدان التي تحافظ على سيادة الدول العربية

أصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانا قالت فيه: “نرفض كليا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة ضد بلدنا، الواردة في القرارات خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية المنعقد في 9 سبتمبر 2021″، على حد زعمها.

بيان “الخارجية التركية”، أضاف: “من المعروف جيدا أن مواصلة بعض أعضاء جامعة الدول العربية توجيه اتهاماتها النمطية ضد تركيا من أجل إخفاء طموحاتها وأجنداتها، لا قيمة لها لدى الشعوب العربية الصديقة والشقيقة. إن الإصرار على هذه المواقف التي لا تفيد أحدا لا يتماشى مع الخطوات الإيجابية التي تم الإقدام عليها بالمنطقة في الآونة الأخيرة”، على حد زعمها.

وتابعت: “في واقع الأمر، يُلاحظ أيضًا أن بعض أعضاء جامعة الدول العربية قد اعترضت أو أبدت تحفظات على هذه القرارات ذات الطبيعة المتعمدة المعروفة. إن تركيا، بموقفها الحازم والمبدئي، تأتي في المرتبة الأولى بين الدول التي تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها واستقلالها”، على حد زعمها.

وواصلت ادعاءاتها: “إن الانتقاد في قرارات جامعة الدول العربية لنضال تركيا ضد التهديدات لأمنها القومي ومصالحها والذي تنفذه في إطار القانون الدولي، هو أمر غير مقبول ولا معنى له أيضًا. وفي هذا الصدد، ندعو جامعة الدول العربية للتخلص من هذه الأساليب غير المجدية والتركيز على ضمان السلام والازدهار والرفاهية للشعوب العربية”، على حد زعمها.

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