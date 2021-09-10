“الليبية لحماية الحياة البرية” تحذّر من انقراض “ابن آوى”

حذر مدير مكتب الاعلام بالجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، أحمد القايدي، من تعرض حيوان ابن آوى للانقراض نتيجة تهديد بيئته الطبيعية بالتمدد العمراني والصيد الجائر للفرائس التي يقتات عليها، بالإضافة إلى تعرضه للصيد.

وأوضح “القايدي”، في معرض تعليقه على صورة تظهر حيوان ابن آوى مقتولاً برصاص صيادين بمنطقة ” شعبة الصرابات ” بمدينة الزنتان؛ أن هذا النوع بات يُهدده الصيد الجائر لغرض المتعة، منوهًا لأماكن عيشه الممتدة من سهل الجفارة حتى الحدود التونسية، بالإضافة لمنطقة القربوللي ونواحي سوق الخميس ومدينة الخُمس، وفق الحساب الرسمي للجمعية على “فيس بوك”.

وكشف عن وجود نوع آخر وهو الذئب الصحراوي الذي يعيش في جنوب الجبل الأخضر وجنوب جبل نفوسة وقرب الواحات الممتدة في الصحراء بالقرب من الماء بأعداد قليلة، الآن.

يُذكر أن الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية في ليبيا قد رصدت العديد من حالات التعديات التي تضر بالتنوع البيئي، والتي انتشرت في العقد الأخير؛ نتيجة انتشار الأسلحة النارية، وتطور وسائل الصيد الذي يكون جائرًا في غالبية الحالات.

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