رئيس ديوان مجلس النواب يبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد البرلماني الدولي

فيينا 10 سبتمبر 2021 (وال)- التقى رئيس ديوان مجلس النواب السيد ” عبد الله المصري الفضيل” الخميس، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي السيد” مارتن تشونجونج ”.

حيث بحث اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، وتقديم الدعم اللازم لتطوير العمل البرلماني في مجلس النواب، ودعم أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تدريب موظفي الديوان.

وطالب رئيس ديوان مجلس النواب؛ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، باعتبار الاتحاد يضم جميع برلمانات العالم بدعم ليبيا على كافة الأصعدة، لتحقيق الاستقرار والتقدم بها، لاسيما دعم المؤسسة البرلمانية.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد حرصه على دعم ليبيا، لتحقيق الاستقرار بها ، متعهدًا بنقل التوصيات إلى اللجنة التنفيذية وهي اللجنة الحاكمة في الاتحاد برغبة مجلس النواب في تقديم الدعم اللازم له.

كما تطرق الأمين العام للاتحاد البرلماني؛ إلى اتفاقية التعاون المبرمة بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني التي تشمل العديد من الأنشطة التي تخص العمل البرلماني، مطالبًا بإعادة التباحث حول تفعيل هذه الاتفاقية.

واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة، وفد مجلس النواب في أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات، على ضرورة عقد اجتماع يحدد لاحقاً للنظر في تفعيل اتفاقية التعاون.

في ختام اللقاء؛ قدّم رئيس ديوان مجلس النواب دعوة إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي لزيارة مجلس النواب، وكذلك قدم الأمين العام الدعوة لرئيس ديوان مجلس النواب لزيارة مقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. (وال) إ م

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