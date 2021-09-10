جلسة الإثنين المقبل بين النواب والحكومة محفوفة بالضبابية

في إطار التساؤلات التي وردت في بنود الاستجواب التي أحيلت من مجلس النواب للحكومة، والتي سيبت في ردودها يوم الإثنين المقبل، يتساءل المواطن الليبي ما هو مصير جلسة المجلس القادمة، التي لم يحدث وأن رأى مخرجاتها من قبل، ما يجعله يقف مكتوف الأيدي أمام اقتناع أعضاء المجلس بإجابات الحكومة من جهة، وإجابات الأخيرة المتزعزعة.

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