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طائرة إسعاف ليبية تعود للخدمة خلال أسابيع

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف جهاز الإسعاف الطائر عن قرب استلام ليبيا، إحدى طائرات الإسعاف التابعة للجهاز، بعد رحلة صيانة استمرت لسنوات، في العاصمة المالطية فاليتا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، اليوم الجمعة، بتفقد مدير عام جهاز الإسعاف الطائر، عزالدين الواسع؛ المراحل الأخيرة لصيانة الطائرة، موضحًا أنها من طراز “كينغ إير بي 200″، وظلت رابضة بمركز الصيانة لمدة تجاوزت السبع سنوات.

ومن المتوقع استلام الطائرة، ودخولها للخدمة خلال بضعة أسابيع، في إطار جهود ومساعي ليبيا لاستعادة طائراتها المتوقفة والمحتجزة بالخارج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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