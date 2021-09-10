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انخفاض مستوى الإصابات في عموم البلاد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أظهرت بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في البلاد، بعد أن سجلت أكثر من 1800 إصابة بالفيروس أمس الخميس.

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قناة ليبيا

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