انخفاض مستوى الإصابات في عموم البلاد

أظهرت بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في البلاد، بعد أن سجلت أكثر من 1800 إصابة بالفيروس أمس الخميس.

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