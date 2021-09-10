الشماخي يطالب الرئاسي بالتدخل.. والسبب وزيرة الخارجية

القاهرة -بوابة أفريقيا الإخبارية |

10 September, 2021

وجه مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير صالح الشماخي، رسالة إلى رئيس ونواب المجلس الرئاسي لإحاطتهم بما وصفه بـ”الحادثة المخزية“.

وأوضح الشماخي في نص رسالته، أن ليبيا خسرت مقعدا مهما ومنصبا قياديا في جامعة الدول العربية بعد أن تطوع أمين عام الجامعة باختيار الشماخي لتولي منصب رئيس بعثة الجامعة العربية في مدريد، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الليبية كان لها رأي أخر حيث رفضت هذا الترشيح لتعطي المجال لاختيار من دولة عربية أخرى لهذا المنصب.

وقال الشماخي، “هذه السابقة ستسجل وصمة عار على جبين السياسة الليبية ليس لأنني طرفا بل لأنها لم تحدث من قبل بمثل هذه العجرفة والاستهزاء بمواقف الدول ومصالحها”، مطالبا الرئاسي بالإنصاف ورد اعتباره.

ورأى محللون أنه كان من الأحرى على وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش التمسك بهذا المنصب لصالح ليبيا وترشيح بديل إذا كان لديها اعتراض على تزكية الشماخي، وأشاروا إلى أن ليبيا كانت قبل عام 2010 تحظى وتتمتع بعدة مناصب في الجامعة العربية مثل مدير مكتب الجامعة، وأمين مساعد لشؤون الصندوق، وأمين المساعد للشؤون السياسية، وأمين مساعد لشؤون الإعلام والثقافة.