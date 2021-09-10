بالصور: انطلاق «مبادرة شباب سبها للتسامح» في أحياء المدينة

انطلقت اليوم الجمعة، مبادرة شباب سبها للتسامح بعدد من مناطق المدينة، بعد انطلاقها مند فترة عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وقال فيتوري بن سلمى أحد أعضاء المبادرة إلى «بوابة الوسط»، إن المبادرة انطلقت اليوم، من حي بردي بسبها، من خلال اجتماع أهل الحي بكل مكوناتهم الاجتماعية.

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وشدد على أن الهدف من الحملة هو جمع سبها بعيدا عن القبلية والجهوية من أجل إحلال السلم والتسامح بالمدينة، مضيفا أن المبادرة تحث شباب سبها على التسامح ونبذ الخلاف، وأن تكون كلمتهم باسم مدينة سبها ، مع فتح صفحة بيضاء بين شباب المدينة.

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