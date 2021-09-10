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يان كوبيتش… تأخير الانتخابات سيفجر الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا                               

طلب المبعوث الخاص للأمين المبعوث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مساعدة المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا، مشددا على ضرورة أن يكون إياه قويا في دعم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل لأنها «ضرورة أمنية وسياسية لضمان التطورات الإيجابية».

وقال كوبيش في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، إن «مجلس النواب يضع لمساته الأخيرة على قانون انتخاب البرلمان، وأخبرني عقيلة صالح أن قانون انتخاب الرئيس قد اعتُمد».

وأقر كوبيش بحق مجلس النواب في ممارسة مهامه الرقابية، كما أعلن ترحيبه بما اتخذته حكومة الوحدة الوطنية من إجراءات لتيسير عملية الانتخابات، داعيا المنظمات الدولية إلى إرسال فرق لمراقبتها بالتنسيق مع الحكومة .

وقال المبعوث الأممي أن الفريق الاقتصادي الدولي التقى أمس بمحافظ المركزي الكبير ونائبه الحبري، لبحث كيفية تنفيذ توصيات تقرير المراجعة الدولية لتوحيد المركزي وحذر كوبيتش أنهإذا لم تعقد الانتخابات فسينتج عن ذلك تدهور كبير وانقسام ونزاع في ليبيا، وحثكل الأطراف على ضمان انعقاد الانتخابات على أكمل وجه لتوحيد البلاد.

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صحيفة العنوان الليبية

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