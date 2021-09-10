اتفاقية “ليبية مالطية” لفتح المجال الجوي بين البلدين

وقُع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، اتفاقية مشتركة مع نظيره المالطي، خلال زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى فاليتا.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن الاتفاقية بين ليبيا ومالطا تتضمن فتح المجال الجوي بين البلدين، بعد الانتهاء من إعداد البروتوكول والإجراءات اللازمة.

وأعلنت مالطا، في وقت سابق، ترحيبها باستئناف الرحلات الجوية مع ليبيا، خلال زيارة أجراها وفد حكومي، على رأسه وزير المالية ومدير مكتب الأمن بالطيران المدني المالطي، لمطار معيتيقة مطلع يوليو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية